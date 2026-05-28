Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
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28.05.2026 14:59:43
Disney and Philips bring together beloved storytelling and innovative technology to support kids undergoing MRI exams
Disney and Philips bring Disney stories and characters into MRI rooms worldwide to help create calmer experiences for children undergoing scans.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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