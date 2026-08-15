Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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15.08.2026 20:43:19

Disney D23 Movies and Streaming Lineup: Biggest Surprises and Everything Else

Dek: Zootopia 3, Coco 2, Percy Jackson season 3, Ice Age 6, live-action Rapunzel, Bluey and a Kingdom Hearts series were some of the major announcements out of Disney’s big event.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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