Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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17.11.2026 12:30:04
Disney Doubles Down on New Shows and Movies Amid Industry Upheaval
The company reported a surge in quarterly profit and, in a surprise, said it would stop disclosing how much money its streaming business makes.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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|Walt Disney
|107,48
|1,66%
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|2 480,00
|2,27%
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