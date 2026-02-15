ByteDance Aktie
WKN DE: BYT111 / ISIN: NET000BYT111
15.02.2026 17:23:00
Disney geht nach KI-generierten Star-Wars- und Marvel-Clips gegen Bytedance vor
Disney wehrt sich mit einem Unterlassungsschreiben gegen eine neue KI-Software des Tiktok-Eigentümers Bytedance, die realistische Videoclips erzeugen kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
