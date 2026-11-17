Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
17.11.2026 16:15:02
Disney Increases Dividend By 33%. Here’s What’s Driving the Shift.
Disney (NYSE:DIS) paid shareholders $1.50 per share in dividends during its 2026 fiscal year. For fiscal 2027, it just set the dividend at $2.00, a 33% raise. That's a hefty hike for a company that's also spending heavily on content and new experiences across its parks and resorts, while also repurchasing a boatload of its shares.
Here's a look at what's driving the shift toward returning more capital to shareholders.
Image source: Getty Images.
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