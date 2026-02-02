Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

02.02.2026 09:39:12

Disney is close to picking parks chief D’Amaro as next CEO

He is now leading a US$60 billion investment in expanding the company's resorts and nearly doubling its fleet of cruise ships
Nachrichten zu Walt Disney

Analysen zu Walt Disney

13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
07.05.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
07.08.24 Walt Disney Kaufen DZ BANK
