Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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22.11.2026 13:45:02
Disney Just Hit a 52-Week High. 3 Reasons It Still Has Room to Run.
Walt Disney (NYSE:DIS) closed at a 52-week high on Nov. 18 -- the day after it reported its fourth-quarter and full-year fiscal 2026 results. Disney is now up 7.6% year to date and just a hair below its highest level in over four years.
Here's why Disney is breaking out despite a sell-off in the major stock market indexes, and whether the consumer discretionary stock has room to run from here.
Image source: Disney.
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