Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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23.11.2026 12:45:02
Disney Just Made a 52-Week High While Netflix Is Down 36.2% This Year. Here’s the Better Buy Now.
It's been a rough few weeks in the stock market, with the major indexes dragged lower by a widespread sell-off in artificial intelligence (AI) stocks, namely Nvidia (NASDAQ:NVDA). But despite the pullback, Walt Disney (NYSE:DIS) just made a new 52-week high, while Netflix (NASDAQ:NFLX) is hovering around multiyear lows.
Here's what's driving the Disney optimism and Netflix pessimism, and which entertainment stock is the better buy now.
Image source: Getty Images.
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