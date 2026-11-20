Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
20.11.2026 02:45:18
Disney Just Raised Its Dividend 33% and Guided to Double-Digit EPS Growth. Here’s What Its Results Mean for Investors.
On Nov. 17, shares of Walt Disney (NYSE:DIS) ended the day down 1.5%. This was despite the business reporting financial results for its fiscal 2026 fourth quarter (ended Oct. 3) that easily beat Wall Street estimates.
Revenue totaled $25.9 billion, rising 16% year over year. Adjusted earnings per share (EPS) of $1.77 was 59% higher compared to Q4 2025. Management guided this profit metric to grow in the double digits in fiscal 2027.
What’s more, Disney showed its commitment to shareholders by boosting the annual dividend by 33% to $2 per share. And stock buybacks will total $9 billion over the coming fiscal year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walt Disney
|
18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Disney-Aktie steigt: Umsatz übertrifft Prognosen, schwacher Gewinn (finanzen.at)
|
17.11.26
|ROUNDUP 2: Starkes Streaminggeschäft beflügelt Unterhaltungsriese Walt Disney (dpa-AFX)
|
17.11.26
|ROUNDUP: Starkes Streaminggeschäft beflügelt Unterhaltungsriese Walt Disney (dpa-AFX)
Analysen zu Walt Disney
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|108,46
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.