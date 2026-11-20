On Nov. 17, shares of Walt Disney (NYSE:DIS) ended the day down 1.5%. This was despite the business reporting financial results for its fiscal 2026 fourth quarter (ended Oct. 3) that easily beat Wall Street estimates.

Revenue totaled $25.9 billion, rising 16% year over year. Adjusted earnings per share (EPS) of $1.77 was 59% higher compared to Q4 2025. Management guided this profit metric to grow in the double digits in fiscal 2027.

What’s more, Disney showed its commitment to shareholders by boosting the annual dividend by 33% to $2 per share. And stock buybacks will total $9 billion over the coming fiscal year.

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