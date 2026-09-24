Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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24.09.2026 19:47:29

Disney Just Raised Prices Across Multiple Streaming Tiers. Here’s How It Compares to Netflix and Paramount.

A date with Disney (NYSE:DIS) will cost a few more dimes.

The entertainment giant on Wednesday hiked prices for its streaming services, which include Disney+, Hulu, and ESPN.

The price hikes are weighted toward stand-alone services, showing Disney is trying to coax subscribers to bundle their subscriptions, either with two of its services or all three.

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