Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs Aktie
ISIN: ARDEUT110137
|
02.02.2026 02:36:00
Disney may soon have a new CEO. Here’s who it might be.
The Walt Disney Co. could name a new CEO in the coming days, after reports that Bob Iger will step down before his contract is up at the end of the year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
