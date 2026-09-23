Disney Plus and Hulu Prices Go Up, With Ad-Free Plans Hit the Hardest

Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
23.09.2026 20:34:48
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Aktien in diesem Artikel
|A&D Co Ltd
|2 894,00
|-0,07%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|916,00
|1,78%
|Walt Disney
|91,08
|0,75%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
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