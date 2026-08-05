Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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06.08.2026 01:30:30

Disney Reaffirms Double-Digit Earnings Growth, Targets $9 Billion in Buybacks. Here’s What Investors Need to Know.

Walt Disney (NYSE:DIS) delivered the goods on Wednesday morning. The king of the entertainment industry broadcast its fiscal third-quarter results, and investors clearly found much to like about the company’s recent performance and its future potential. Two items that were particularly appealing were management’s stated goal of —again — increasing its share repurchase target, and its adherence to the existing double-digit growth guidance. Let’s tune in to the quarter.Image source: Walt Disney.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
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