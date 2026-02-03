Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
03.02.2026 14:45:14
Disney says parks chief Josh D’Amaro to succeed Bob Iger as CEO
Move brings an end to internal battle over who will replace longtime bossWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
