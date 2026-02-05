Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
05.02.2026 09:14:00
Disney setzt auf Freizeitpark-Chef D'Amaro als neuen Boss
Disney hat einen neuen Chef: Josh D'Amaro übernimmt die Führung des Konzerns. Der Manager leitete bereits jahrelang den gewinnträchtigsten Geschäftszweig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walt Disney
|
04.02.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
04.02.26
|‘Zero media experience’: new Disney chief’s battle to win over Wall Street (Financial Times)
|
03.02.26
|Disney-Aktie verliert: D'Amaro wird Iger-Nachfolger (dpa-AFX)
|
03.02.26
|ROUNDUP: Freizeitpark-Chef soll Disney in die Zukunft führen (dpa-AFX)
|
03.02.26
|WDH: Themenpark-Chef D'Amaro übernimmt Konzernruder bei Walt Disney (dpa-AFX)
|
03.02.26
|Disney: Josh D'Amaro wird neuer Konzernchef (Spiegel Online)