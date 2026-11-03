Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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03.11.2026 13:26:00

Disney setzt Sparkurs fort: Offenbar Tausende Entlassungen geplant

Disney in New York

Disney plant laut Medienberichten Tausende Stellenstreichungen. Die Kürzungen sollen unter anderem Fernsehsender und Filmstudios betreffen.

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22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
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