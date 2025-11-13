Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
13.11.2025 19:01:49
Disney Shares Fall 8% After Q4 Revenue Miss
(RTTNews) - The Walt Disney Company (DIS) shares dropped 8.26 percent to $107.01 after the media and entertainment company's fourth-quarter revenue fell short of market expectations.
From $460 million, or $0.25 per share, a year earlier, net income increased to $1.31 billion, or $0.73 per share. Nevertheless, overall revenue fell 0.5 percent from $22.57 billion to $22.46 billion, falling short of the projected $22.78 billion.
The volume of the stock, which started at $108.89 and fluctuated between $104.91 and $109.36, peaked at 24.2 million shares, which is higher than the average of 7.9 million, on the New York Stock Exchange. Disney's stock has fluctuated between $80.10 and $124.69 over the last 52 weeks.
Analysen zu Walt Disneymehr Analysen
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.24
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|92,50
|-7,94%
