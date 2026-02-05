Time Aktie

05.02.2026 18:43:00

Disney Shares Sink Despite Solid Revenue Growth. Is It Time to Buy the Dip?

Shares of Walt Disney (NYSE: DIS) sank following its fiscal 2026 Q1 earnings release even though the entertainment giant demonstrated solid revenue growth that topped estimates. Investors seemed disappointed by reports that CEO Bob Iger plans to step down when his contract ends.Disney owns a lot of franchises, so let's take a closer look at the company's results to see if now is a good opportunity to buy the dip.Overall revenue for Disney increased by 5% to $2.98 billion, ahead of the $25.74 billion consensus compiled by the London Stock Exchange Group. Adjusted earnings per share (EPS) fell 7% to $1.63 but came in above the $1.57 consensus. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
