Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Bilanz präsentiert
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06.05.2026 13:57:00
Disney startet stark ins Geschäftsjahr 2026 - Aktie deutlich fester
Der Umsatz lag im abgelaufenen Jahresviertel mit 25,2 Milliarden US-Dollar über dem Vorjahreswert von 23,50 Milliarden US-Dollar. Beim Quartalsumsatz hatten sich die Analystenerwartungen im Vorfeld auf 24,87 Milliarden US-Dollar belaufen, Disney konnte also auch hier überzeugen.
So schnitten die einzelnen Sparten ab
Die Direktvermarktungssparte, die den Streamingdienst Disney+ enthält, erzielte erstmals eine prozentual zweistellige Gewinnmarge. Lange hatte der Konzern mit dem Angebot im harten Konkurrenzkampf mit Netflix, Amazon und Co. Verluste eingefahren.
Das Filmstudio des Konzerns profitierte von einem guten Lauf der Kinoproduktionen "Avatar: Fire and Ash" sowie "Zootopia 2" (in Deutschland "Zoomania 2"). Zusammen mit dem Animationsfilm "Hoppers" spielten die drei Filme seit dem Start mehr als 3,7 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein.
Während die Sportsparte wegen rückläufiger Werbeerlöse beim Sportsender ESPN weniger Gewinn abwarf, gaben Gäste in den Freizeitparks und auf Kreuzfahrtschiffen des Konzerns mehr Geld aus. Für das Geschäft mit den Freizeitparks zeigte sich das Management wegen der schwierigen Wirtschaftslage aber vorsichtig.
Ausblick für das Gesamtjahr überzeugt
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Entertainment-Konzern ein bereinigtes EPS-Wachstum von ca. 16 Prozent. Darüber hinaus sind für das Gesamtjahr Aktienrückkäufe im Wert von mindestens 8 Milliarden US-Dollar geplant.
"Wir erwarten für das dritte Quartal ein operatives Gesamtergebnis des Segments von ca. 5,3 Milliarden US-Dollar. Die aktuelle Nachfrage in unseren inländischen Parks und Resorts ist gut. Wir sind uns jedoch der makroökonomischen Unsicherheit bewusst, mit der die Verbraucher derzeit konfrontiert sind", heißt es im Rahmen der Bilanzveröffentlichung.
Die Disney-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel an der NYSE zeitweise 4,25 Prozent höher bei 104,75 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX
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