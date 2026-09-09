Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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09.09.2026 03:14:42
Disney Stock Analysis: Is This Stock a Buy Despite the Negative Sentiment?
The Walt Disney Company (NYSE: DIS) has raised prices so significantly that it is upsetting longtime fans.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 4, 2026. The video was published on Sept. 6, 2026.
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Nachrichten zu Walt Disney
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
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03.09.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
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02.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.09.26
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Analysen zu Walt Disney
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