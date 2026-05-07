Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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07.05.2026 19:04:58
Disney Stock Hits Three-Month High On Q2 Results: New CEO Passes First Test
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Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|42,36
|-1,67%
|Walt Disney
|91,49
|-1,23%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
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