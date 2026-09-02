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02.09.2026 18:58:00
Disney verliert erneut vor dem Einheitlichen Patentgericht in Düsseldorf
Das Einheitliche Patentgericht hat InterDigital eine dritte Unterlassungsverfügung gegen Disney zugesprochen. Sie gilt in Deutschland und den Niederlanden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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