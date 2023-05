Disney: Vorschau Quartalszahlen

Wann wird Disney die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen?



Disneywird am Mittwoch, den 10. Mai, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz wird im Anschluss stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von Disney



Es wird erwartet, dass Disney im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 13 % im Vergleich zum Vorjahr auf 21,8 Mrd. US-Dollar verzeichnen wird, während der bereinigte Gewinn je Aktie laut Bloomberg-Konsens um 14,5 % auf 0,92 US-Dollar fallen dürfte.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Disney





Die Disney-Themenparks und -Resorts entwickeln sich dank guter Besucherzahlen trotz Preiserhöhungen weiterhin positiv. Es wird erwartet, dass sowohl der Umsatz als auch der Gewinn zweistellig wachsen werden, wenn auch so langsam wie seit etwa einem Jahr nicht mehr. Die Einnahmen werden voraussichtlich um 15 % auf 7,7 Mrd. $ steigen, und der Betriebsgewinn wird voraussichtlich um 22 % auf 2,1 Mrd. $ zulegen.



Die Medien- und Unterhaltungssparte des Unternehmens wird voraussichtlich das dritte Quartal in Folge ein schnelleres Umsatzwachstum verzeichnen, wenn auch nur um 4 % auf 14,2 Mrd. USD. Die Gewinne bleiben jedoch unter Druck und werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr um 50 % auf 971 Mio. USD einbrechen, was auf die defizitäre Streaming-Sparte und die geringere Rentabilität der Fernsehnetzwerke aufgrund der höheren College-Football-Rechte bei ESPN zurückzuführen ist.



Insgesamt wird ein Rückgang des Betriebsgewinns um 14 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,2 Mrd. USD erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird dem Rückgang des Betriebsergebnisses folgen, da die Kosten weiter steigen werden. Es wird erwartet, dass die gesamten Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 12 % auf 19,8 Mrd. USD ansteigen werden und dass die für die Schulden fälligen Zinsen aufgrund höherer Zinssätze um 25 % steigen und das Ergebnis belasten werden. Es wird erwartet, dass dies das dritte Quartal in Folge mit einem niedrigeren Gewinn pro Aktie sein wird - obwohl die Märkte davon ausgehen, dass dieser im laufenden Quartal wieder ansteigen und sich in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres deutlich beschleunigen wird.



Wichtig ist, dass Disney seit der Rückkehr von CEO Bob Iger im vergangenen November seine Geschäftsbereiche umstrukturiert hat. Disney ist jetzt in drei Geschäftsbereiche gegliedert. Der Bereich Themenparks, Erlebnisse und Produkte bleibt unverändert, aber die Medien- und Unterhaltungssparte wurde aufgelöst und ist nun in Disney Entertainment und eine ESPN-Einheit unterteilt, die auch das TV-Netzwerk beherbergt.



Iger hat versprochen, Disney durch Kostensenkungen und die Rückgabe der Kontrolle an die Kreativen innerhalb des Unternehmens "erheblich umzugestalten". Dies bietet Disney die Möglichkeit, zu beeindrucken, und lässt die Tür für eine mögliche Gewinnsteigerung in diesem Quartal offen, obwohl ein schwaches Ergebnis oder ein Fehlschlag die Besorgnis auslösen würde, dass der Turnaround langsamer voranschreitet als erhofft.



Es wird erwartet, dass Disney+ 1,3 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen hat, so dass das Unternehmen am Ende des Berichtszeitraums 163,1 Millionen Abonnenten hatte. Disney+ musste bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das letzte Quartal zum ersten Mal seit seiner Einführung einen Rückgang der Abonnentenzahlen hinnehmen, so dass die Rückkehr zum Wachstum für die Stimmung entscheidend sein wird.



Auch bei ESPN+ und Hulu wird erwartet, dass die Abonnentenzahlen nach einigen schwierigen Quartalen in letzter Zeit, in denen die Gesamtabonnentenzahlen aller drei Dienste stagnierten, wieder steigen werden. Achten Sie auf Kommentare zu ESPN+ und Hulu, die gemeinsam mit Comcast betrieben werden, da beide Teil einer zukünftigen radikalen Umstrukturierung im Rahmen des Strategieplans von CEO Bob Iger sein könnten.





(Quelle: In Millionen, aus Unternehmensberichten und Bloomberg)





Vor diesem Hintergrund wird viel Aufmerksamkeit darauf gerichtet sein, wie weit die Streaming-Dienste auf dem Weg zur Profitabilität sind, da der Druck auf die verlustbringenden Geschäftsbereiche zunimmt - ein Trend, der sich nur verstärken wird, wenn die Abonnentenzahlen in Zukunft nicht wachsen. Die Direct-to-Consumer-Einheit, die diese Aktivitäten beherbergt, wird voraussichtlich einen Betriebsverlust von 850,3 Mio. USD in diesem Zeitraum ausweisen, was angesichts der Verluste von über 1 Mrd. USD in den letzten drei Quartalen zu begrüßen wäre. Dies dürfte durch das Wachstum der Abonnentenzahlen in Verbindung mit Preiserhöhungen und einem stärkeren Fokus auf die Kosten begünstigt werden.





(Quelle: Bloomberg)





Wie geht es mit der Disney-Aktie weiter?





Disney-Aktien schlossen in dieser Woche auf dem höchsten Stand seit sieben Wochen.



Es ist möglich, dass die Aktie weiter in Richtung der fallenden Trendlinie steigt, die die Hochs aus diesem Jahr mit den Hochs aus dem Sommer des letzten Jahres verbindet. Das würde sie bis auf etwa 113 $ bringen, bevor dieser Widerstand ins Spiel kommt. In der Zwischenzeit kann der Kurs eine Rückkehr über 106 $ - 108 $anstreben, was dem Höchststand vom November letzten Jahres entsprechen würde.



Bemerkenswert ist, dass die 32 Broker, die Disney abdecken, mehr Aufwärtspotenzial sehen, da ihr durchschnittliches Kursziel derzeit bei knapp 126 $ liegt, was in etwa dem Höchststand vom August letzten Jahres entspricht.



Es gibt auch eine steigende Trendlinie, die während des gesamten Jahres 2023 eine gewisse Unterstützung geboten hat. Sollte der Kurs erneut unter Druck geraten, könnte er in Richtung 98 $ abrutschen, was in etwa dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt entspricht, der kürzlich wieder unter den längeren gleitenden 100-Tage-Durchschnitt gesunken ist.













Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



