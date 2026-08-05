Disney-Zahlen überzeugen: Kommt jetzt die Wende für die Aktie?

Umsatz wächst im dritten Quartal um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar

Bereinigt steigt der Gewinn je Aktie auf 2,06 Dollar, über den Erwartungen

Sparten mit gemischten Ergebnissen

Der Walt-Disney-Konzern hat am Mittwoch die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt, und die Disney-Aktie zieht im vorbörslichen US-Handel deutlich an. Zeitweise geht es an der NYSE bis auf 101,47 US-Dollar nach oben, ein Plus von 3,35 Prozent.

Umsatz legt zu, Gewinn bricht ein

Im Quartal zum 27. Juni 2026 stieg der Konzernumsatz um 7 Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar, der auf Disney entfallende Nettogewinn sank auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Das unbereinigte Ergebnis je Aktie fiel um 48 Prozent auf 1,51 US-Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie kletterte dagegen von 1,61 auf 2,06 US-Dollar und übertraf damit die von Bloomberg erhobene Analystenschätzung von 1,86 US-Dollar, was für die positive Kursreaktion den Ausschlag gab.

Der Rückgang beim unbereinigten Ergebnis liegt am Vorjahresvergleich: Im Quartal 2025 hatte eine einmalige, nicht zahlungswirksame Steuergutschrift von 3,3 Milliarden US-Dollar aus einer steuerlichen Neueinstufung von Hulu das Ergebnis kräftig angehoben. Zusätzlich belastete im aktuellen Quartal eine Wertminderung der Beteiligung an A+E Global Media von rund 800 Millionen US-Dollar das operative Bild.

Sparten mit gemischter Bilanz

Auf Segmentebene zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Das operative Ergebnis der Sparte Entertainment kletterte um 64 Prozent auf 1,68 Milliarden US-Dollar, getragen von höheren Abonnement- und Vertriebserlösen. Bei Experiences, dem Park- und Kreuzfahrtgeschäft, stieg das operative Ergebnis um 20 Prozent auf 3,0 Milliarden US-Dollar, begünstigt durch höhere Besucherzahlen und die neuen Kreuzfahrtschiffe. Die Sportsparte verzeichnete dagegen einen Rückgang von 17 Prozent auf 858 Millionen US-Dollar, weil höhere Kosten für Sportrechte, unter anderem durch den erneuerten NBA-Vertrag, zu Buche schlugen.

Was Analysten der Disney-Aktie zutrauen

Analysten sehen durchaus noch Aufwärtspotenzial bei der Disney-Aktie: Von 18 auf TipRanks gelisteten Experten, die den Anteilsschein bewerten, haben 17 ein Kauf-Votum vergeben, nur einer rät zum Halten der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 127,11 US-Dollar und damit noch rund 30 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie am Dienstag. Während die optimistischsten Experten sogar einen Kurssprung bis auf 163 US-Dollar für möglich halten, ist selbst der größte Pessimist unter den Disney-Analysten, Kannan Venkateshwar von Barclays, mit einem Kursziel von 110 US-Dollar noch zuversichtlich genug, um der Aktie weiteres Potenzial für Kursgewinne zu bescheinigen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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