05.05.2026 18:30:00

Disney's Dividend Cut Wasn't a Red Flag -- It Was a Smart Bet on Long-Term Pricing Power

Discover why suspending a dividend to keep theme parks fresh can strengthen long‑term pricing power and cash flows for premium operators like Disney (NYSE: DIS), especially versus lower‑tier rivals. Watch the video below to see how this capital allocation choice plays out.*This video was published on April 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
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