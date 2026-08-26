The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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26.08.2026 11:20:00
Disney's Experiences Generated $3 Billion in One Quarter. Here's Why the Market Is Still Pricing It as a Value Stock.
Walt Disney's (NYSE: DIS) "experiences" segment -- led by its theme parks -- reported $3 billion in operating income on nearly $10 billion in revenue in the company's most recent fiscal quarter. Yet the stock still trades at a modest forward earnings multiple, suggesting that investors don't expect much growth ahead.That gap between results and valuation reflects a more mixed picture across Disney's business, but it could also create an opening for long-term investors.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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