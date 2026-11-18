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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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18.11.2026 20:00:02
Disney’s Experiences Segment Hit Record Quarterly Revenue of $10.1 Billion as Cruise Days Surged. Can the Momentum Last?
It isn't easy for a huge, sprawling global company to increase its key fundamentals at double-digit percentage rates. Walt Disney (NYSE:DIS) achieved this feat with the fourth-quarter and annual fiscal 2026 results it published Tuesday morning.
All three of the entertainment giant's business units posted revenue gains in the mid-teens; arguably the most impressive of the trio was experiences, which notched an all-time quarterly record by drawing more than $10.1 billion in revenue. Let's take a brief overview of how Disney did during the quarter, and drill down into the performance of the experiences unit.
Image source: Walt Disney.
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