Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
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23.09.2026 20:23:45
Disney’s Fired C.E.O. Bob Chapek Settles Scores With Bob Iger in New Book
In a new memoir, Bob Chapek publicly addresses his 2022 ouster for the first time. He blames it on Mr. Iger, who both preceded and succeeded him at Disney.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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