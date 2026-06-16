Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
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16.06.2026 22:57:49
Disney's Imagineers Are Using Adobe's Firefly AI to Dream Up Ride Designs
The AI tool will be trained on proprietary Disney assets, helping Imagineers rapidly produce 3D models of characters and rides.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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