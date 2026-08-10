Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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10.08.2026 11:30:00

Disney's Valuation Is at Multiyear Lows, and Buybacks Are at a 9-Year High. Is Disney a No-Brainer Value Stock to Buy Now?

The Walt Disney Company (NYSE: DIS) is a media and entertainment powerhouse. This statement isn't really up for debate. Its various studios, franchises, characters, and storylines are key to its success.However, the business has made for an awful investment. In the past five years, the share price has declined 41% (as of Aug. 6).The valuation is now at a multiyear low. Meanwhile, the leadership team is raising repurchase activity. Does this setup make Disney a no-brainer value stock?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
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