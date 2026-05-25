Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
|
25.05.2026 20:59:26
Displaced Ukrainians risk home seizure under Russian law
Russia is tightening control over property in occupied Ukrainian territories, requiring owners to register under Russian law. Many Ukrainians say returning to do so would put their safety and freedom at risk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!