District Copper: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

District Copper gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at