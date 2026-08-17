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17.08.2026 06:31:29
DISystem stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DISystem hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,85 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,06 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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