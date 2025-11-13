Ditas Dogan Yedek Parca Imalat Ve Teknik stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ditas Dogan Yedek Parca Imalat Ve Teknik hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,36 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,640 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Ditas Dogan Yedek Parca Imalat Ve Teknik hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 550,6 Millionen TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 396,8 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at