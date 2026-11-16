Dito CME: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dito CME hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 PHP. Im Vorjahresquartal waren -0,290 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,19 Prozent auf 5,95 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,26 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at