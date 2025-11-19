|
19.11.2025 06:31:28
Dito CME: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Dito CME gab am 17.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Dito CME vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 PHP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 PHP je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,26 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 4,23 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen im Blick: ATX letztlich kräftig im Plus -- DAX schließt stabil -- Wall Street letztlich zurückhaltend -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigten sich verhalten. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.