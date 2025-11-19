Dito CME: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dito CME gab am 17.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dito CME vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 PHP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,26 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 4,23 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

