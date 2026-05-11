Dive informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dive hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 12,71 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,87 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at