Diversified Royalty legte Quartalsergebnis vor

Diversified Royalty lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 17,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at