Diversified Royalty stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Diversified Royalty hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Diversified Royalty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Diversified Royalty 31,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at