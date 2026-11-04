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04.11.2026 06:31:28
Divgi TorqTransfer Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Divgi TorqTransfer Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,63 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,51 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 72,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 829,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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