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13.08.2026 06:31:29
Divgi TorqTransfer Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Divgi TorqTransfer Systems hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,25 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,92 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91,34 Prozent auf 1,37 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 716,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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