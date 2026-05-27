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27.05.2026 06:31:29
Divgi TorqTransfer Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Divgi TorqTransfer Systems lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,06 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,75 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,08 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 84,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Divgi TorqTransfer Systems einen Umsatz von 582,2 Millionen INR eingefahren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 15,34 INR beziffert. Im Vorjahr waren 7,98 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 3,53 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Divgi TorqTransfer Systems 2,18 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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