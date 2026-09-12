Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
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12.09.2026 19:06:00
Dividend King Altria Recently Raised Its Quarterly Dividend by Nearly 5%. Is the Stock a Buy?
Investing in dividend stocks is a great way for investors to establish a passive stream of income that is often more reliable than investing solely for appreciation.
However, there is more to dividend investing than meets the eye. Companies may be forced to cut their dividends if their operations start to slip, and high dividend yields can turn into a trap.
Altria Group (NYSE: MO) has long been viewed as a strong dividend stock, and the company recently raised its quarterly dividend by nearly 5%. Is the Dividend King, a company that has raised its dividend for 50 consecutive years, a buy?
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