NextEra Energy Aktie
WKN DE: A1CZ4H / ISIN: US65339F1012
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18.04.2026 02:15:00
Dividend Stock Showdown: NextEra Energy or Dominion Energy -- Which Should You Own?
Demand for electricity has shifted into a higher gear, which should be a huge benefit to utilities like Dominion Energy (NYSE: D) and NextEra Energy (NYSE: NEE). Both are well-positioned to benefit in their own ways. However, one stands out because of its history of successful business execution. Dominion Energy's dividend yield is 4.2%, which is well above NextEra Energy's 2.7% and the average utility's yield of just under 2.6%. The interesting thing about Dominion's lofty yield is that it comes from a regulated utility that operates in one of the largest data center markets in the world. Demand for data centers is exploding thanks to investments in artificial intelligence. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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