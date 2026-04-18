Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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18.04.2026 12:00:00
Dividend Stocks Are Beating the Market in 2026. Here Is Why That Makes Sense Right Now.
Despite the recent market recovery, 2026 so far hasn't exactly been a great one for stocks as a whole. As of the latest look, the SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT: SPY) and its underlying S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) are up just over 4% for the year. Both have also been volatile and still seem vulnerable.Not every name has struggled this year, however. Thanks to a strong start right out of the gate, dividend stocks are well up. Indeed, the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) -- built to mirror the Dow Jones U.S. Dividend 100™ Index -- has performed particularly well. It's up 13% since the end of 2025, and holding its ground.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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