Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
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19.11.2026 02:00:02
Dividend Stocks for 2027: Kimberly-Clark vs. McDonald's
Investors often seek stability in market giants that dominate daily life. Deciding between a consumer essentials powerhouse like Kimberly-Clark (NASDAQ:KMB) and a global restaurant titan like McDonald's (NYSE:MCD) requires weighing income against growth.
Kimberly-Clark provides essential hygiene products that consumers buy regardless of the economic climate. McDonald's leverages a massive franchise model to generate consistent cash flow through the fast-food market. Comparing these two involves looking at how defensive positioning in household goods stacks up against the high-margin, scalable nature of the global restaurant business.
Kimberly-Clark sells essential hygiene and health products to households and professionals among consumer staples stocks worldwide. Its brands, including Huggies and Kleenex, reach customers in more than 175 countries through supermarkets and e-commerce platforms. Walmart (NASDAQ:WMT) is its largest customer, accounting for nearly 16% of net sales, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business.
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