Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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15.08.2026 12:15:00
Dividend Stocks Usually Beat Non-Payers. Berkshire Hathaway Is the Exception.
Dividend stocks have absolutely crushed non-payers over the last 50+ years, delivering an average annual total return of 9.2% compared to 4.2%, according to data from Ned Davis Research and Hartford Funds. However, there are some notable outliers, including Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), which has notoriously avoided paying dividends. It has delivered an average annual return of 19.9% since Warren Buffett took it over in 1965. Here's a look at what has made Berkshire Hathaway such an outlier.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|654 500,00
|-0,76%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|436,35
|-0,94%
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