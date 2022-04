Dividende auf Vorjahresniveau beschlossen

Auf der virtuellen Hauptversammlung der Henkel AG & Co. KGaA am 4. April 2022 stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen Tagesordnungspunkten zu. Insgesamt waren rund 87 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Wie bereits in den beiden Vorjahren fand die Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung statt. Insgesamt wurden im Rahmen der Hauptversammlung 89 Fragen von den Aktionärinnen und Aktionären gestellt.