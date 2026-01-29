Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
29.01.2026 07:48:26
Dividende steigt: Deutsche Bank erzielt Rekord-Gewinn
Fast zehn Milliarden Euro verdient die größte deutsche Bank im vergangenen Jahr. Am Tag nach den Durchsuchungen wegen Geldwäscheverdachts zeigt sich der Vorstandschef ehrgeizig.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
