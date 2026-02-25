E.ON Aktie

25.02.2026 15:53:09

Dividende steigt: Eon steckt mehr Geld in den Netzausbau - Politik soll besser regeln

Die weltweiten Wetten auf KI sorgen für Nachfrage nach leistungsfähigen Stromnetzen. Der Betreiber Eon fährt deswegen seine Investitionen hoch - und sieht sich dennoch durch die Politik gebremst. Die Geschäftsprognose für das laufende Jahr ist dagegen eher konservativ.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
